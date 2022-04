Polícia Polícia realiza operação para desarticular organização criminosa que desviava dinheiro da Fase-RS

12 de abril de 2022

A Operação Firenze foi realizada em Porto Alegre e Novo Hamburgo Foto: Polícia Civil/Divulgação A Operação Firenze foi realizada em Porto Alegre e Novo Hamburgo. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta ça-feira (12), a Operação Firenze para desarticular uma organização criminosa que desviava recursos da Fase-RS (Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul), localizada em Porto Alegre.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Capital e em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Segundo o delegado Max Otto Ritter, funcionários de um instituto contratado para abrigar adolescentes infratores se utilizavam de termos de parcerias firmados com o Poder Público para desviar parte dos valores recebidos, que deveriam ser destinados para fins sociais vinculados à Fase-RS.

De acordo com as investigações, os desvios de recursos aconteciam desde 2018, gerando prejuízo de cerca de R$ 370 mil aos cofres do governo gaúcho. Não há indícios de envolvimento de funcionários públicos no esquema criminoso.

“As buscas tiveram por objetivo a apreensão de documentos e demais objetos de interesse às investigações, a fim de identificar a responsabilidade de todos os envolvidos”, informou a Polícia Civil.

