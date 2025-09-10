Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Entre os crimes está a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Foto: Fellipe Sampaio/STF
Entre os crimes está a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

O ministro Luiz Fux, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou nesta quarta-feira (10) para absolver o ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes acusados pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

Os crimes são

– organização criminosa armada;

– tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

– golpe de Estado;

– dano qualificado contra o patrimônio da União; e

– deterioração de patrimônio tombado.

Outros votos

O voto de Fux já passa de dez horas na Primeira Turma. O magistrado votou para absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e almirante Almir Garnier por todos os crimes.

O ex-ministro Walter Braga Netto e o tenente-coronel Mauro Cid tiveram pareceres para serem condenados por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, que também teve maioria formada.

