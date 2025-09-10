Notícias Vereador no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro agora na luta para ser senador por Santa Catarina

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Setores empresariais do estado também veem com maus olhos a candidatura. (Foto: Reprodução)

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) participou da manifestação em defesa do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Florianópolis, Santa Catarina. O parlamentar escolheu o Estado catarinense, e não o seu próprio, para estar no ato por questões eleitorais: ele pretende concorrer ao Senado por Santa Catarina, no pleito do ano que vem.

Não é a primeira vez que Carlos opta por Santa Catarina. Nas manifestações bolsonaristas no início de agosto, o vereador foi ao ato em Florianópolis. Na ocasião, o filho do ex-presidente também participou do protesto em Criciúma.

No ato de domingo, Carlos esteve em cima do trio elétrico ao lado do governador do Estado, Jorginho Mello (PL). Nas redes, o vereador compartilhou um vídeo ao lado dos manifestantes.

“Coisa boa demais estar aqui nessa manifestação, mostrando que estamos com a família Bolsonaro e pedindo anistia para todos, sem restrição. Somos de direita, lutamos pela Pátria, pela família e pela liberdade de expressão”, disse o governador.

“Estar no chão, lado a lado com o povo, é sentir de perto o verdadeiro sentimento das pessoas. Mais uma vez, levo comigo todo o carinho recebido e transmito ao meu pai a consideração sincera de tantos catarinenses”, escreveu Carlos.

Para concorrer em Santa Catarina, o vereador, eleito no ano passado com mais votos na capital fluminense, precisa trocar o seu domicílio eleitoral. Apesar de ainda não cravar que será candidato no Estado do Sul do Brasil, aliados de Carlos afirmam que a atuação política mais intensa do parlamentar na região já indica sua escolha para a disputa eleitoral do ano que vem.

Em junho, Carlos afirmou que avaliava concorrer a um novo cargo em 2026.

“Hoje, quase por convocação, considero a possibilidade de atender ao chamado de disputar outro cargo no Rio ou em Estado em que puder ser mais útil ao projeto de libertar o Brasil, sem jamais mudar minha essência. Encaro essa missão com a mesma humildade e com a bagagem de quem está há um quarto de século lutando pelo que é certo. Se concretizar essa mudança, levarei comigo a experiência conquistada na Câmara do Rio e aprendida observando meu pai para trabalhar pela região que irá me receber e por todo o Brasil -, certo de que valores não mudam com o CEP, mas ganham força quando encontram novas frentes para florescer”, escreveu no X.

O movimento de Jorginho acontece em meio à tentativa de Carlos de disputar uma vaga no Senado catarinense. Caso consiga emplacar Carlos como candidato do PL, a família Bolsonaro vai passar na frente de outros nomes da direita que almejam a vaga, como as deputadas Carolina de Toni e Júlia Zanatta.

Setores empresariais do estado também veem com maus olhos a candidatura, já que Carlos não possui ligações com o estado. Sem citar nomes, a Federação das Indústrias de Santa Catarina afirmou em junho que o estado “tem lideranças políticas preparadas e legítimas para representá-la no Congresso”.

O nome do filho Zero-Dois de Jair Bolsonaro, entretanto, tem sido testado para a vaga. Segundo recente levantamento do Real Time Big Data, Carlos aparece na liderança com pelo mais de 40% das intenções de voto. Com informações da CartaCapital e do Valor Econômico

