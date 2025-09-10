Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Notícias Vereador no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro agora na luta para ser senador por Santa Catarina

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Setores empresariais do estado também veem com maus olhos a candidatura. (Foto: Reprodução)

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) participou da manifestação em defesa do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Florianópolis, Santa Catarina. O parlamentar escolheu o Estado catarinense, e não o seu próprio, para estar no ato por questões eleitorais: ele pretende concorrer ao Senado por Santa Catarina, no pleito do ano que vem.

Não é a primeira vez que Carlos opta por Santa Catarina. Nas manifestações bolsonaristas no início de agosto, o vereador foi ao ato em Florianópolis. Na ocasião, o filho do ex-presidente também participou do protesto em Criciúma.

No ato de domingo, Carlos esteve em cima do trio elétrico ao lado do governador do Estado, Jorginho Mello (PL). Nas redes, o vereador compartilhou um vídeo ao lado dos manifestantes.

“Coisa boa demais estar aqui nessa manifestação, mostrando que estamos com a família Bolsonaro e pedindo anistia para todos, sem restrição. Somos de direita, lutamos pela Pátria, pela família e pela liberdade de expressão”, disse o governador.

“Estar no chão, lado a lado com o povo, é sentir de perto o verdadeiro sentimento das pessoas. Mais uma vez, levo comigo todo o carinho recebido e transmito ao meu pai a consideração sincera de tantos catarinenses”, escreveu Carlos.

Para concorrer em Santa Catarina, o vereador, eleito no ano passado com mais votos na capital fluminense, precisa trocar o seu domicílio eleitoral. Apesar de ainda não cravar que será candidato no Estado do Sul do Brasil, aliados de Carlos afirmam que a atuação política mais intensa do parlamentar na região já indica sua escolha para a disputa eleitoral do ano que vem.

Em junho, Carlos afirmou que avaliava concorrer a um novo cargo em 2026.

“Hoje, quase por convocação, considero a possibilidade de atender ao chamado de disputar outro cargo no Rio ou em Estado em que puder ser mais útil ao projeto de libertar o Brasil, sem jamais mudar minha essência. Encaro essa missão com a mesma humildade e com a bagagem de quem está há um quarto de século lutando pelo que é certo. Se concretizar essa mudança, levarei comigo a experiência conquistada na Câmara do Rio e aprendida observando meu pai para trabalhar pela região que irá me receber e por todo o Brasil -, certo de que valores não mudam com o CEP, mas ganham força quando encontram novas frentes para florescer”, escreveu no X.

O movimento de Jorginho acontece em meio à tentativa de Carlos de disputar uma vaga no Senado catarinense. Caso consiga emplacar Carlos como candidato do PL, a família Bolsonaro vai passar na frente de outros nomes da direita que almejam a vaga, como as deputadas Carolina de Toni e Júlia Zanatta.

Setores empresariais do estado também veem com maus olhos a candidatura, já que Carlos não possui ligações com o estado. Sem citar nomes, a Federação das Indústrias de Santa Catarina afirmou em junho que o estado “tem lideranças políticas preparadas e legítimas para representá-la no Congresso”.

O nome do filho Zero-Dois de Jair Bolsonaro, entretanto, tem sido testado para a vaga. Segundo recente levantamento do Real Time Big Data, Carlos aparece na liderança com pelo mais de 40% das intenções de voto. Com informações da CartaCapital e do Valor Econômico

tags: em focoPolítica

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Notícias

Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Ministro do Supremo Luiz Fux diverge de Alexandre de Moraes e Flávio Dino e vota para anular processo de Bolsonaro e 7 réus
https://www.osul.com.br/vereador-no-rio-de-janeiro-carlos-bolsonaro-agora-na-luta-para-ser-senador-por-santa-catarina/ Vereador no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro agora na luta para ser senador por Santa Catarina 2025-09-10
Deixe seu comentário

Últimas

Últimas Ministro Fux vota em sessão de mais de 13 horas: Bolsonaro e seis aliados são absolvidos, apenas Mauro Cid e Braga Netto são condenados
Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”
Política Ministro Fux vota para absolver o general Paulo Sérgio Nogueira por todos os crimes
Política Fux vota para condenar Braga Netto por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito
Porto Alegre Produtos coloniais do Pavilhão da Agricultura Familiar cativam o público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre
Política Zanin pergunta quando termina voto de Fux; “Fico até hora que for preciso”, responde ministro
Economia Dólar fecha em baixa e Bolsa brasileira sobe, com dados da inflação nos Estados Unidos e julgamento de Bolsonaro
Política Indicado por Dilma, o ministro do Supremo Luiz Fux vota por absolver Bolsonaro de crimes golpistas
Política Alexandre de Moraes nega acesso contínuo da cúpula do PL a Bolsonaro em prisão domiciliar
Política Fux compara o 8 de Janeiro com outras depredações e relembra morte de fotógrafo durante manifestações no governo Dilma
Pode te interessar

Tecnologia iPhone 17 vem aí: como os novos recursos do iOS 26 com IA devem impulsionar o aparelho. Entenda

Rio Grande do Sul Bancário é preso no Interior do RS por golpe financeiro contra clientes

Tecnologia Endividados pedem ajuda à Inteligência Artificial para sair do vermelho

Política Voto do ministro Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”