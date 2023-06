Apesar do adiamento, está em vigor a decisão individual do ministro Luís Roberto Barroso favorável ao pagamento da remuneração à categoria, mas com algumas condições.

Barroso revogou a decisão que suspendia o piso no dia 15 de maio. No caso de Estados e municípios, a remuneração deve ser paga dentro dos limites da verba repassada pela União. Já no caso das unidades particulares, o ministro previu a possibilidade de negociação coletiva, mantendo suspenso o trecho da lei que impedia o procedimento.