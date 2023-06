Política Senado deve adiar por ao menos uma semana a votação do novo arcabouço fiscal

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2023

Após a análise na Comissão de Assuntos Econômicos, o texto segue direto para o plenário do Senado Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Após a análise na Comissão de Assuntos Econômicos, o texto segue direto para o plenário do Senado. (Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado) Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Senado deve adiar a análise do projeto de lei que institui um novo arcabouço fiscal para o País. A votação estava prevista para a semana de 12 de junho, mas líderes das principais bancadas dizem que ela pode ser adiada para a semana de 19 de junho ou para a seguinte.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ainda trabalha com a possibilidade de poder votar o texto no plenário da Casa nos próximos dias, de acordo com alguns de seus aliados, mas a chance é baixa, segundo os líderes.

A Comissão de Assuntos Econômicos, que fará a análise do projeto antes de o texto seguir para o plenário, já tem sessões marcadas para os dias 13 e 14, mas a proposta do novo regime fiscal não consta na pauta de nenhuma delas.

Após a análise na comissão, o texto seguirá direto para o plenário do Senado.

https://www.osul.com.br/senado-deve-adiar-em-pelo-menos-uma-semana-a-votacao-do-novo-arcabouco-fiscal/

2023-06-10