Política Ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional diz que entregou imagens do circuito interno do Planalto para o Supremo

Por Redação O Sul | 22 de abril de 2023

"Já entregamos ao STF a íntegra das imagens do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro e uma cópia da sindicância aberta no GSI", afirmou Cappelli (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, Ricardo Cappelli, informou nesse sábado (22) que entregou ao Supremo Tribunal Federal (STF) todas as imagens do circuito interno do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.

“Já entregamos ao STF a íntegra das imagens do Palácio do Planalto do dia 8 de janeiro e uma cópia da sindicância aberta no GSI”, afirmou Cappelli no Twitter.

As imagens do circuito interno foram pedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, na sexta-feira (21). Moraes é relator do inquérito sobre os atos extremistas de 8 de janeiro.

A ação de servidores do GSI entrou no foco da discussão política em Brasília na semana que passou após a divulgação de imagens do circuito interno que mostram o ex-ministro da pasta, general Gonçalves Dias, circulando entre os invasores extremistas.

As imagens mostram também servidores do GSI conversando com os extremistas. Um deles, o major José Eduardo Natale, oferece água aos invasores. Com a divulgação do trecho, Gonçalves Dias pediu demissão.

Depoimento

Na sexta-feira (22), Dias prestou depoimento de quase cinco horas à Polícia Federal (PF).

Ele afirmou que estava retirando extremistas de um setor do Palácio do Planalto, mas não efetuou prisões, porque estava fazendo “gerenciamento de crise”.

O coronel argumentou que não tinha “condições materiais” de fazer as prisões sozinho e que, em sua avaliação, houve um “apagão” do sistema de inteligência. A falha, segundo o depoimento, estaria na “falta de informações para tomada de decisões”, segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo.

O coronel narrou ainda que um dos radicais estava “altamente exaltado” e que entendeu “não ser conveniente e seguro a prisão dos vândalos naquele momento sem planejamento e em razão dos ânimos exaltados e a presença e de famílias, idosos e crianças”.

Segundo documento divulgado pela Globonews, Dias disse no depoimento que estava no Planalto para retirar os invasores de lá. O ex-ministro afirmou que, sozinho, não teria conseguido prender os golpistas.

“Que o declarante não tinha condições materiais de, sozinho, efetuar prisão das 3 pessoas ou mais que encontrou no 3° e 4° andares, sendo que um dos invasores encontrava-se altamente exaltado”, relatou o general à PF.

