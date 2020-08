O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, foi diagnosticado com a Covid-19, informou nesta terça-feira (4) a assessoria da pasta. Segundo a nota oficial, o ministro passa bem e permanecerá em isolamento, trabalhando de forma remota.

O ministro, de 45 anos, não participou da reunião de hoje do Conselho de Governo, quer reúne o alto escalão do Executivo. Ele começou o isolamento hoje. Em sua página do Twitter, Oliveira disse que tem sintomas leves da doença.

Até agora, oito ministros do governo federal já tiveram resultado positivo para infecção pelo novo coronavírus. Além de Jorge Oliveira, já foram contaminados os ministros Braga Netto (Casa Civil), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações) Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Milton Ribeiro (Educação), e Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União).

O presidente Jair Bolsonaro, que esteve com Covid-19 ao longo do mês de julho, já está recuperado da doença. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também contraiu o vírus, segundo informado pela Presidência, na semana passada.