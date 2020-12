Flávio Pereira Ministro Tarcísio confirma agenda de Bolsonaro no RS

Por Flavio Pereira | 7 de dezembro de 2020

Exército mantém ritmo acelerado das obras na BR-116. (Foto: Divulgação/CMS)

O presidente Jair Bolsonaro vem ao estado na próxima quinta-feira (10) para dois eventos: a abertura da parte já finalizada na segunda ponte do Guaíba, e a conclusão de mais um trecho da duplicação da BR-116 Porto Alegre-Pelotas, sob responsabilidade do Exército.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas confirma a agenda: “tudo pronto para abrirmos o vão central da nova Ponte do Guaíba nesta quinta (10) com a presença do presidente Jair Bolsonaro”.

Na BR-116, será a segunda liberação do trecho de 50 quilômetros que está sendo construído pelo Batalhão Ferroviário de Lages. A primeira ocorreu em abril, também em Barra do Ribeiro.

Do total de 211 quilometros entre Guaíba e Pelotas, restarão 35 quilometros da obra, que começou em 2012.

O golpe do STF na Constituição: a virada ainda é possível

No surpreendente julgamento pelo STF sobre a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado – hipótese claramente vedada pela Constituição – o placar indica 5 a 3 a favor da reeleição de Alcolumbre. No caso de Maia, é de 4 a 4.

Ainda faltam quatro votos.

Faltam votar os ministros Luiz Fux, Edson Fachin e Luis Roberto Barroso.

A virada ainda é possível

General Miotto: quadro requer cuidados

O General de Exército Geraldo Antonio Miotto, antigo Comandante Militar do Sul, que agora se encontra na reserva, permanece internado no hospital da Força Aérea Brasileira, após apresentar resultado positivo em teste realizado para a COVID-19.

Ontem,o Comando Militar do Sul informou que “o Gen Miotto está assistido por uma equipe médica daquele hospital da Força Aérea Brasileira, cumprindo o protocolo de tratamento. Seu quadro inspira cuidados e é considerado estável.”

Julgamento do impeachment de Marchezan só em 2022?

Iniciado em 5 de agosto pela Câmara de Vereadores, o processo de impeachment do prefeito de Porto Alegre, Marchezan Junior, pode ficar para o próximo ano. O fato é inusitado.

Após o despacho da desembargadora Marilene Bozanini, do Tribunal de Justiça, proferido dia 27 de novembro, a Câmara teve de paralizar o processo. A tramitação só poderá acontecer após julgamento do mérito pelo Tribunal de Justiça, o que sinaliza que o impeachment não deve ser julgado em plenário antes do dia 1º de janeiro, data da posse do novo prefeito eleito, Sebastião Melo (MDB).

Secretários querem que Governo Federal pague a conta das vacinas

Subscrita pela secretária da Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergmann, a nota divulgada sábado pelos Conselhos de Secretários de Saúde de estados e municipios, defende que todas as vacinas “com eficácia e segurança reconhecidas contra a Covid-19 sejam incorporadas ao Plano Nacional de Imunizações”.

Traduzindo: estados e municípios desejam que o Governo Federal pague a conta das vacinas, isentando-os deste custo.

Sobre o tema, parece não haver divergência: o presidente Jair Bolsonaro já afirmou que o governo federal vai comprar e oferecer para a população “qualquer vacina contra a covid-19 que passar pelo aval do Ministério da Saúde e for certificada pela Agência Nacional de Vigilância.”

