Ministros atualizam ações do governo federal para minimizar os danos causados pela pandemia de coronavírus. Acompanhe

O governo federal apresenta, na tarde desta sexta-feira (3), as ações que vêm sendo feitas para minimizar os danos causados pela pandemia de coronavírus. Estão presentes o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Acompanhe.

