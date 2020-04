Porto Alegre Mercado Público terá atendimento especial na Semana Santa

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2020

Variedades de peixe terão preços tabelados para agilizar atendimento. Foto: Patrícia Coelho/SMS PMPA Variedades de peixe terão preços tabelados para agilizar atendimento. (Foto: Patrícia Coelho/SMS PMPA) Foto: Patrícia Coelho/SMS PMPA

Para manter a tradicional comercialização de peixes na Semana Santa, o Mercado Público de Porto Alegre terá atendimento especial a partir da próxima segunda-feira (6). Serão adotadas medidas de controle de acesso e ampliação da higienização para garantir a segurança de consumidores e funcionários das peixarias diante da pandemia de coronavírus.

Em reunião entre a SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), Vigilância Sanitária e ASCOMEPC (Associação do Comércio do Mercado Público Central) nessa quinta-feira (2), foi definida também a administração de filas para evitar aglomerações e o tabelamento de preços de alguns produtos. “Essas iniciativas, além de reduzirem as chances de contágio da Covid-19, agilizam os atendimentos e asseguram o comércio da Sexta-feira da Paixão com segurança para todos”, explica o diretor de Fiscalização da SMDE, Denis Carvalho.

As peixarias do Mercado Público poderão ser acessadas pelos portões localizados nas avenidas Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros. De segunda a quinta, o horário será das 9h às 17h; na sexta-feira, será das 9h às 14h. Eventuais alterações no horário podem ser anunciadas ao longo da próxima semana.

Confira os preços tabelados (por quilo):

Filés de pescada, merluza nacional, tainha, traíra e pescadinha – R$ 24,90

Camarão da safra com casca – R$ 24,90

Peixes inteiros (tainha e corvina) – R$ 14,90

Outros produtos estarão disponíveis com preços de acordo com a variedade e qualidade.

Feira do Peixe

Prevista para acontecer na próxima semana, a 240ª Feira do Peixe de Porto Alegre está cancelada devido às medidas de contenção do coronavírus determinadas pela prefeitura.

