Política Ministros dizem que a comparação no número de mortes entre os países deve ser proporcional

Por Redação O Sul | 15 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, fala à imprensa no Palácio do Planalto, sobre os 500 dias de governo. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Em entrevista coletiva para atualizar dados sobre o combate ao novo coronavírus, na tarde desta sexta-feira (15), ministros do governo usaram dados oficiais para destacar que o número de mortes no Brasil é menor do que em outros países, em termos proporcionais.

Segundo o balanço apresentado pelo ministro Walter Braga Netto (Casa Civil), que compara o Brasil com outros sete países, o número de óbitos por milhão de habitantes é 58,6 no caso brasileiro, mas chega a 691,7 na Bélgica; 524,9 na Espanha; 424,4 no Reino Unido; 422,6 na Itália; 369,1 na França; 200,5 nos Estados Unidos; e 79 na Alemanha. A comparação foi feita a partir centésimo caso da doença notificado em cada país.

“Essa fotografia evidencia que o Brasil, no seu 61º dia após o centésimo caso, apresenta um número de óbitos acumulados proporcionalmente bastante inferior. Esse resultado se deve exatamente às medidas adotadas [pelo governo]”, afirmou.

Um estudo da universidade norte-americana Johns Hopkin, que analisa dados absolutos, coloca o Brasil em sexto lugar tanto em número de casos confirmados da Covid-19 (218 mil) quando em número de óbitos (14,8 mil), ficando atrás de Estados Unidos, Reino Unido, França e Itália.

Para o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, pelo fato de o Brasil ser um país continental, a comparação com outras nações, com menor população, distorce a realidade da pandemia. “Considerando a população, o Brasil está atrás de praticamente todos esses países. Não estou minimizando as mortes (…), mas é importante que nós tenhamos consciência quando estamos noticiando”, afirmou.

Ramos ainda citou o número de mortes por ano no país, por diversas causas, para argumentar que não se deve causar um “clima de terror” no Brasil.

“Todo mundo aqui deve andar de carro ou de ônibus, pratica esporte. A média de mortes, por ano, de queda, afogamento, acidente automobilístico, lesões provocadas de toda ordem: 164 mil mortes. Os números são impactantes, mas nem por isso é instaurado um clima de terror”, afirmou.

A coletiva, realizada no Palácio do Planalto, também marcava os 500 dias de mandato do atual governo, mas Ramos ponderou que o momento não é para celebrações. “Não há momento agora para comemorar, o momento é de refletir, como já disse o ministro Braga Netto, fazer um pleito de condolências às famílias que perderam seus entes queridos”, disse.

Em seu pronunciamento, o ministro-chefe da Casa Civil fez questão de ressaltar que, desde o início da pandemia no Brasil, o governo federal realizou mais de 1,8 mil ações e repassou “enorme quantidade de recursos materiais e financeiros” a estados e municípios. As informações são da Agência Brasil.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política