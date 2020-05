A Guarda Nacional de Minnesota disse que “ativou” mais de 500 soldados para ajudar as autoridades locais, e principalmente os bombeiros, em Minneapolis, St. Paul e arredores.

Morte de George Floyd

Os distúrbios começaram depois que, na segunda-feira, a polícia deteve Floyd do lado de fora de um supermercado em Minneapolis porque ele era suspeito de ter feito compras com notas falsas. Um policial se ajoelhou no pescoço de Floyd por quase oito minutos, enquanto ele se queixava que não conseguia respirar e acabou morrendo.