Receita Federal paga restituições do primeiro lote do Imposto de Renda

Neste ano, o prazo para entrega da declaração do IRPF foi estendido para 30 de junho. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Receita Federal paga nesta sexta-feira (29) as restituições do primeiro lote do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2020, ano-base 2019. Neste lote, o Fisco desembolsa R$ 2 bilhões a 901.077 contribuintes.

Como em anos anteriores, esse primeiro lote do IRPF contempla contribuintes que têm prioridade legal no recebimento das restituições, sendo 133.171 idosos acima de 80 anos, 710.275 contribuintes entre 60 e 79 anos e 57.631 pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.

A consulta para ver se a restituição foi liberada pode ser feita por meio da página da Receita na internet ou pelo telefone 146. O órgão disponibiliza ainda um aplicativo para tablets e smartphones.