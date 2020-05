Pesquisa com diabéticos mostra que 10% dos hospitalizados por Covid-19 morreram em menos de uma semana

Uma pesquisa da Universidade de Nantes, na França, apontou que um em cada dez pacientes diabéticos, hospitalizados por conta da Covid-19, morreram em até uma semana. A pesquisa, publicada pela revista da Associação Europeia para o Estudo da Diabetes, Diabetologia, mostrou também que 20% dos internados receberam ventilação mecânica.

Os pesquisadores franceses avaliaram a internação de 1.317 pacientes em 53 hospitais do país, tanto públicos quanto privados, entre os dias 10 e 31 de março. Segundo o estudo, a maioria dos indivíduos avaliados apresentava diabetes tipo 2 (89%).

O levantamento feito pelos cientistas mostrou que dois terços dos pacientes diabéticos com Covid-19, internados nestes hospitais, eram homens – com uma média de idade de cerca de 70 anos. O estudo ressaltou que pacientes com diabetes descontrolada e outras comorbidades apresentaram maior risco durante o tratamento.

Os pesquisadores relataram que pacientes com maior IMC (Índice de Massa Corporal) tiveram maior necessidade do uso de respiradores mecânicos. Além disso, pacientes com complicações vasculares apresentaram o dobro de risco de morte em menos de uma semana.