Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

O Leão estreia na elite do futebol brasileiro no ano de seu centenário Foto: Divulgação/Mirassol O Leão estreia na elite do futebol brasileiro no ano de seu centenário. (Foto: Divulgação/Mirassol) Foto: Divulgação/Mirassol

O Mirassol anunciou a contratação do lateral-esquerdo Reinaldo, ex-jogador do Grêmio. O atleta se despediu o Tricolor recentemente após duas temporadas.

“O King chegou! Reinaldo é o novo reforço do Mirassol para a temporada 2025! O lateral-esquerdo de 35 anos vestiu a camisa do São Paulo em oito temporadas, jogou as duas últimas pelo Grêmio e também tem passagens por Sport, Ponte Preta e Chapecoense!”, postou o clube ao anunciar o novo reforço.

Reinaldo tem passagens por São Paulo, Sport, Ponte Preta, Chapecoense e, sua última, o Grêmio, clube em que teve 95 jogos e nove gols marcados.

Ele falou sobre sua chegada ao Mirassol, de forma otimista.

“Estou muito feliz por fazer parte desse projeto. Vinha acompanhando de longe já a estrutura aqui que é muito boa, um CT maravilhoso. Tenho certeza de que vou me doar ao máximo nos treinos e jogos para fazer a felicidade de todos os torcedores e de toda a cidade para conquistarmos muitas coisas e ajudar o Mirassol a crescer ainda mais no cenário brasileiro”, disse o jogador em suas primeiras palavras.

O clube paulista prepara reforços para estrar na elite do futebol Brasileiro, a Série A do Brasileirão. Após ficar na segunda colocação da Série B em 2024, o Mirassol subiu e jogará na primeira divisão no ano de seu centenário. Nos últimos dias, o Mirassol anunciou ainda as contratações dos atacantes Matheus Davó, ex-Corinthians, e de Guilherme Pato. Além disso, o clube acertou com o meio-campista José Aldo, com o zagueiro Jemmes e o lateral-direito Daniel Borges.

