Esporte Luis Suárez ajuda a evitar suicídio no Uruguai

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O ex-jogador do Grêmio e sua esposa conversaram com homem que ameaçava se enforcar Foto: Reprodução/Canal 4 O ex-jogador do Grêmio e sua esposa conversaram com homem que ameaçava se enforcar. (Foto: Reprodução/Canal 4) Foto: Reprodução/Canal 4

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste final de semana, o atacante Luis Suárez foi importante para evitar o suicídio de homem no Uruguai. As informações são do jornal espanhol “Marca”. O jogador do Inter Miami, está de férias com a família em seu país natal. Ele conversou com um homem na cidade de Canelones que ameaçava se enforcar caso sua companheira não aparecesse no local.

A situação teve início às 23h de sexta-feira (3) e durou cerca de 20 horas, até aproximadamente 17h30min de sábado (4). Segundo a polícia local, o homem subiu em uma árvore e disse que só sairia de lá com a presença de sua parceira. As autoridades presentes no local perceberam que o homem estava desarmado, porém, havia uma corda em seu pescoço.

Com o passar das horas, o caso chamou atenção de curiosos de pessoas próximas ao local, como foi com Luis Suárez. O ex-atacante do Grêmio e sua esposa, Sofía Balbi, se aproximaram do local durante um passeio, que é próximo da residência da família.

Suárez e membros de uma organização não-governamental especializada em psicologia social, conversaram com o homem, que é acusado de violência doméstica e está sob medidas cautelares. Em entrevista ao canal “Telenoche Uruguay”, um integrante da ONG afirmou que, por ser um jogador de futebol conhecido, ele conseguiu conversar com o homem.

“Suárez chegou e naquele momento o que fizemos foi tentar conversar de forma próxima e empática para que o homem não ficasse lá mais tempo. Até porque ele estava desde ontem lutando pela própria vida.”

Quando finalmente decidiu descer, o homem ficou sob os cuidados da Unidade Especializada em Violência Doméstica do Ministério do Interior do Uruguai e será avaliado por um profissional. Suárez não comentou o caso publicamente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/luis-suarez-ajuda-a-evitar-suicidio-no-uruguai/

Luis Suárez ajuda a evitar suicídio no Uruguai

2025-01-06