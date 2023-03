Geral Miss morre ao pular de sexto andar de prédio para escapar de incêndio em São Paulo

26 de março de 2023

Os pais da modelo afirmaram que o fogo começou após um curto-circuito em uma tomada do imóvel. (Foto: Reprodução)

A Miss Sertão paraibano 2023, Mayara Ingrid Silva Nitão, 26 anos, morreu ao saltar do sexto andar para tentar escapar de incêndio no seu apartamento em um bairro nobre de São Paulo. O fato aconteceu na manhã de sábado (25).

Ela foi internada, mas não resistiu aos ferimentos. O irmão dela que também estava no apartamento e conseguiu sair, foi internado por ter inalado fumaça.

Os irmãos são naturais de Patos-PB e seus pais são de Itaporanga. Eles estavam estudando em São Paulo e Maya que foi eleita Miss Sertão Paraibano, se preparava para participar do Miss Brasil Mundo 2023.

À CNN, o empresário César Nitão, pai da vítima, comentou o incidente: “Ela estava no primeiro quarto e ele [irmão] no segundo. No desespero, quebrou a janela e a tela de proteção, jogou a bolsa, o celular e depois se jogou. Ele, quando percebeu o que estava acontecendo, conseguiu sair pela porta, mas inalou muita fumaça. Mais cinco minutos e teria morrido também.”

Nas redes sociais, o pai desabafou: “O voo mais difícil da minha vida”. Em outra publicação, o empresário lamentou a morte da filha. “O amor da minha vida agora é uma estrela no céu! Te amo eternamente minha linda filha”, escreveu.

Os pais da modelo afirmaram ao jornal O Globo que o fogo começou após um curto-circuito em uma tomada do imóvel. O radialista Carlos César Nitão e a empresária Geraldina Kelly Silva, que moram na Paraíba, contaram que os dois filhos viviam juntos há quatro anos em São Paulo, e há pelo menos um ano no endereço da Rua do Rocio, no bairro Itaim Bibi. O curto teria se iniciado em um ponto de energia atrás do sofá da sala. César, que estava dormindo no segundo quarto do apartamento, acordou com o imóvel tomado pela fumaça e tentou tirar a irmã, que estava no primeiro cômodo com a porta trancada. Ao conseguir arrombar a porta, porém, a Miss Sertão Paraibano já havia pulado a janela do apartamento, no sexto andar do prédio, para tentar escapar das chamas.

“Quando ele chegou perto dela, ela ainda estava respirando, mas disse que foi tudo muito rápido, menos de três minutos”, detalha o pai, abalado. “É muito difícil perder um filho, é algo que a gente não espera. Perdi meu chão. Ela era tão brincalhona, risonha, feliz, estava deslanchando na carreira.”

César, que é jornalista, mora com a mulher em Itaporanga, cidade do interior da Paraíba, a 490 quilômetros de João Pessoa. Ambos chegaram em São Paulo na madrugada deste domingo (26). Já na capital paulista, os dois precisaram ser atendidos pelo pronto-socorro do aeroporto com picos de pressão alta.

“Estou destruída. Ela era nossa primogênita e eu nem consegui me despedir dela. Não sei o que será da minha vida agora. Não consegui nem ver meu filho, porque eu vou começar a chorar e ele vai saber a verdade. Os dois eram muito próximos e ele ainda não sabe sobre a morte da irmã. Neste momento é crucial a recuperação dele e o emocional pode ser um fator importante. Acredito que contaremos amanhã”, diz Geraldina. As informações são da CNN e do jornal O Globo.

