Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2022

Edifício residencial em Kiev é atingido por míssil. Foto: Reprodução Edifício residencial em Kiev é atingido por míssil. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um míssil russo atingiu um grande edifício residencial em Kiev, disse o Serviço de Situações de Emergência do Estado da Ucrânia neste sábado (26). Segundo informou o Ministério do Interior do país, não há vítimas no local. O míssil caiu entre o 18º e o 21º andar do prédio.

A Rússia anunciou pouco antes que havia disparado mísseis de cruzeiro contra a infraestrutura militar, no terceiro dia de sua invasão militar da Ucrânia.

Bases militares

O Exército da Rússia confirmou o ataque a infraestruturas militares da Ucrânia com mísseis navais e de cruzeiro aéreo, disse o Ministério da Defesa russo neste sábado, no terceiro dia da invasão de seu vizinho pró-ocidental.

“Durante a noite, as Forças Armadas da Federação Russa lançaram um bombardeio de armas de precisão de longo alcance, usando mísseis de cruzeiro navais e aéreos, contra a infraestrutura militar ucraniana”, afirmou Igor Konashenkov, porta-voz do ministério, em comentários televisionados.

O porta-voz afirmou ainda que no leste da Ucrânia, as forças separatistas dos territórios de Donetsk e Lugansk apoiadas pela Rússia ganharam terreno, embora essa informação não possa ser verificada por fontes independentes.

O Exército russo também assumiu “controle total da cidade de Melitopol”, no sul da Ucrânia, perto da Crimeia, península anexada por Moscou em 2014, acrescentou.

Segundo o porta-voz, desde o início da invasão, as forças russas destruíram um total de 821 infraestruturas militares ucranianas, incluindo 14 aeródromos.

