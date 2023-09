Mundo Mistério ronda sumiço de ministro da Defesa chinês

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

Li foi visto em público pela última vez em 29 de agosto, quando fez um discurso no Fórum de Paz e Segurança China-África, em Pequim. Foto: Reprodução Li foi visto em público pela última vez em 29 de agosto, quando fez um discurso no Fórum de Paz e Segurança China-África, em Pequim. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Ministério das Relações Exteriores da China tentou contornar as especulações sobre o paradeiro do ministro da defesa do país, em meio a crescentes rumores de que o general, promovido recentemente, está sob investigação.

Li Shangfu, nomeado ministro da Defesa em março deste ano, não aparece em público há mais de duas semanas. O desaparecimento alimenta boatos sobre seu paradeiro depois que uma série de inexplicáveis ​​mudanças de pessoal agitaram o alto escalão do Partido Comunista da China.

Li foi visto em público pela última vez em 29 de agosto, quando fez um discurso no Fórum de Paz e Segurança China-África, em Pequim.

Questionado sobre a situação de Li numa coletiva de imprensa, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse que “não estou ciente da situação”.

O Financial Times informou na última quinta-feira (14) que o governo dos Estados Unidos acredita que Li foi colocado sob investigação, citando autoridades norte-americanas. O Wall Street Journal também informou, citando uma pessoa próxima da tomada de decisões em Pequim, que Li foi levado na semana passada por autoridades para interrogatório. Nenhum dos relatórios cita o motivo da investigação.

As questões sobre o paradeiro de Li seguem-se ao desaparecimento inexplicável de Qin Gang. Ele foi destituído do cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros da China no final de julho após desaparecer da vista do público durante um mês.

Qin, que foi ministro dos Negócios Estrangeiros por apenas sete meses, manteve o cargo de conselheiro de Estado, posto importante no gabinete da China que Li também ocupa.

Nos sites militares e do governo chinês, Li ainda é listado como ministro da Defesa, conselheiro de Estado e membro da Comissão Militar Central (CMC) do partido.

O desaparecimento de Li também ocorre semanas depois de uma mudança surpresa nas forças armadas chinesas. Em julho, o Exército de Libertação Popular substituiu dois líderes da sua Força de Foguetes, um ramo militar de elite que supervisiona o arsenal nacional de mísseis nucleares e balísticos. O comandante afastado não era visto há meses.

A ausência de Li também foi notada nos círculos diplomáticos. O embaixador dos EUA no Japão, Rahm Emanuel, escreveu no X, plataforma anteriormente conhecida como Twitter, que Li não era visto em público há duas semanas.

Na sua postagem, Emanuel disse que “a formação do gabinete do presidente Xi agora se assemelha ao romance de Agatha Christie, And Then There Were None”. Em tradução livre, o título significa “Não sobrou nenhum”.

“Primeiro, o ministro das Relações Exteriores, Qin Gang, desaparece. Depois os comandantes da Força de Foguetes desaparecem e agora o ministro da Defesa, Li Shangfu, não é visto em público há duas semanas,” escreveu com a hashtag “MysteryInBeijingBuilding”.

O desaparecimento de dois ministros de alto nível em rápida sucessão levantou questões sobre a governação do líder Xi Jinping, que tornou o sistema político da China ainda mais opaco à medida que concentra o poder e impõe uma disciplina partidária rigorosa.

“O ministro dos Negócios Estrangeiros e o ministro da Defesa são interlocutores externos com a comunidade internacional. Eles foram potencialmente removidos sem qualquer explicação ou qualquer consideração pela percepção global”, disse Drew Thompson, pesquisador sênior da Escola de Políticas Públicas Lee Kuan Yew da Universidade Nacional de Cingapura, à CNN.

“Isso alimenta a crise de confiança na China, além de sublinhar a falta de transparência e a natureza completamente opaca da tomada de decisões na China”, completa.

Antes de ser promovido a ministro da Defesa, Li foi chefe do Departamento de Desenvolvimento de Equipamentos do CMC, responsável pela aquisição de armas, por cinco anos a partir de 2017. Na função, Li foi sancionado pelos Estados Unidos em 2018 pela compra de armas russas pela China.

No final de julho, o Departamento de Desenvolvimento de Equipamentos emitiu um aviso solicitando explicações para denúncias públicas sobre práticas corruptas de compras que remontam a 2017, o que coincide com a época em que Li era responsável pelas negociações.

