Viagem e Turismo Mochilão para amantes da gastronomia peruana

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

Roteiro inclui quatro noites em Lima com preparação e degustação de pratos típicos Foto: Divulgação Roteiro inclui quatro noites em Lima com preparação e degustação de pratos típicos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Os apaixonados pela cultura gastronômica do Peru têm, a partir deste mês, uma nova possibilidade para explorar o país. O Mochilão Peru Gastronômico, da CI Intercâmbio e Viagem, maior empresa de intercâmbio do Brasil, oferece quatro noites de imersão na gastronomia peruana tendo como plano de fundo a capital do país, Lima.

“Reconhecido como um dos países com mais tradições históricas da América Latina, o Peru também é destaque quando o assunto é gastronomia, com uma grande diversidade de ingredientes únicos que atraem viajantes de todo o mundo”, afirma Ana Flora Bestetti, Supervisora de Relacionamento da CI.

Pensando nisso, o roteiro do Mochilão® Peru Gastronômico oferece degustações de comidas e bebidas peruanas em um dos bairros mais bonitos, artísticos e tradicionais de Lima: Barranco. Um passeio pelo tradicional mercado de San Felipe também permite aos viajantes escolher os ingredientes para uma aula de cozinha na qual aprenderão a preparar o tradicional Ceviche acompanhado do drink Pisco Sour, com direito a uma aula sobre os detalhes históricos e culturais das receitas.

De acordo com Cintia Gabriel, gerente de Turismo da CI, o Peru é um dos destinos mais procurado por mochileiros, pois se destaca por suas paisagens incríveis e complexidade cultural. Ao mesmo tempo, sempre houve um interesse específico na culinária do país.

“Por isso, criamos um roteiro focado na gastronomia peruana, afinal, além de dar aos viajantes a possibilidade de conhecer uma nova cultura de forma econômica e segura, agora oferecemos também uma imersão completa e única em uma culinária reconhecida mundialmente”, comenta.

A especialista explica, ainda, que o novo roteiro é um Mochilão Independente, ou seja, os viajantes decidem quando viajam, podendo estar sozinhos ou em família. Neste caso, aqueles que decidirem explorar a história e cultura de Lima podem optar por um City Tour pelas principais ruas, praças e avenidas da charmosa capital peruana.

Fazem parte das paradas pontos turísticos como Parque do Amor, em Miraflores; Catedral de Lima; Convento de Santo Domingo; e Museu Larco – mansão do século XVIII construída em cima de uma pirâmide pré-colombiana.

O Mochilão Peru Gastronômico custa a partir de 10x de R$ 339,34. O pacote da CI inclui quatro noites de hospedagem em hotéis selecionados com café da manhã; translado dos trajetos aeroporto/hotel/aeroporto e seguro de viagem internacional. Informações no www.ci.com.br.

