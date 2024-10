Mundo Modelo brasileira é encontrada morta em Miami, nos Estados Unidos

Testemunhas relataram que ela participou de uma festa em um iate no sábado, dia 21. (Foto: Reprodução/Instagram)

A modelo Adriana Vieira foi encontrada morta em uma marina em Miami, nos Estados Unidos. Testemunhas relataram que ela participou de uma festa em um iate no sábado (21) e seu corpo foi descoberto no domingo (22).

Segundo o jornal O Globo, o corpo foi levado a um necrotério de Miami, aguardando a identificação oficial pela mãe, Antônia de Lourdes Vieira, que se encontra no Brasil.

“Eu quero que seja investigada a morte da minha filha e que me ajudem a trazer o corpo de volta. Eu não sei quanto tempo tem até ela ser enterrada como indigente. Eu preciso do corpo da minha filha, que ele seja transportado e que seja investigado e descubra o que aconteceu”, declarou Antônia.

Adriana não tem familiares nos EUA, exceto pelo filho, que está aos cuidados de uma babá. A modelo morava na Flórida há cerca de dois anos, após se mudar com o então marido, Roberto Tesário, e o filho de seis anos.

Após a separação, Roberto retornou ao Brasil. A morte de Adriana está sob investigação.

O caso também levanta questões sobre o passado do ex-casal. Conforme o Folha de S. Paulo, uma reportagem do “Cidade Alerta” de 2020

afirma que Adriana e Roberto teriam fugido para os Estados Unidos após serem acusados de aplicar golpes em mais de sete mil pessoas

no Brasil, vendendo produtos importados que nunca eram entregues.

Desde então, a polícia brasileira não havia conseguido localizá-los.

As autoridades de Miami seguem investigando a morte de Adriana. Eles buscam esclarecer se há envolvimento criminal no incidente. Até o

momento, não foram divulgadas novas informações.

Morte de jornalista

Na última quarta-feira (25), o veículo jornalístico Brasil 247 divulgou a morte de uma de suas correspondentes internacionais. Nathalia Urban tinha 36 anos e faleceu após um acidente na cidade de Edimburgo, na Escócia.

Dias atrás, o veículo já havia pedido orações por Nathalia, que sofreu um acidente. “Boa noite! Em nome de toda a comunidade da TV 247, pedimos uma corrente de orações por nossa colega Nathalia Urban. Ela está internada, em Edimburgo, na Escócia, após sofrer um acidente ainda não esclarecido pelas autoridades locais.”

Por fim, o veículo escreveu: “Lutadora pela liberdade de todos os povos, Nathalia deixa um exemplo de humanidade e compromisso com o jornalismo”. A jornalista criou o programa Veias Abertas na TV 247, onde abordava as lutas dos povos latino-americanos, trazendo uma visão crítica e solidária para as questões sociais e políticas da região. Além disso, ela era uma presença constante no Bom Dia 247 e também ancorava o programa Globalistas.

