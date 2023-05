Geral Modelo de 23 anos é morta a tiros pelo ex-namorado na Grande São Paulo

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Aline Farias teria sido assassinada ao buscar um cachorro no apartamento do ex-namorado. (Foto: Reprodução)

Uma modelo de 23 anos identificada como Aline Farias foi morta a tiros pelo ex-namorado em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, na última quarta-feira (24). O homem, de 26 anos, cometeu suicídio após o crime. A Polícia Militar foi acionada e, chegando ao apartamento onde a vítima estava, encontrou os dois corpos. No local, foram apreendidos um revólver calibre .38 e celulares.

Ela teria sido assassinada ao buscar um cachorro no apartamento do ex-namorado. A jovem havia morado no imóvel, mas estava separada há três meses e deixado de viver no local. O apartamento fica num condomínio de classe média, em Guarulhos. O ex-companheiro trancou a vítima e a matou com seis tiros.

Desde que o casal havia se separado, a mãe de Aline ficou encarregada de buscar e levar o animal, que teve a guarda compartilhada. Mas, no dia do crime, o ex-companheiro de Aline pediu a presença da modelo. As informações são da TV Record.

Aline foi ao apartamento com a mãe e uma amiga na noite de quarta-feira. O ex-namorado, entretanto, autorizou apenas a subida da vítima. Segundo o delegado Walter Cardone, Aline concordou em subir sozinha, mas pediu que a mãe ligasse para a polícia caso não voltasse ao seu encontro rapidamente. O apartamento tinha música alta no momento do crime.

Depois disso a jovem deixou de responder às mensagens e ligações, o que causou preocupação na amiga e na mãe, que chegou pouco depois.

Desesperada, a mãe de Aline pediu ajuda para viaturas na rua. Uma equipe de policiais militares arrombaram a porta do imóvel. Aline foi encontrada no quarto baleada. O ex-namorado havia se matado. O cachorro estava sob a cama muito assustado, pois era muito apegado à dona, foi dito em depoimento.

“Quando eu cheguei aqui já estavam as viaturas da polícia, logo em seguida eles subiram para liberar os corpos e levaram os corpos dos dois embora”, disse uma testemunha em entrevista à Record.

“A vítima e o homem foram encontrados com ferimentos causados por arma de fogo e tiveram a morte constatada pelo SAMU no local. Um revólver calibre .38 e os celulares foram apreendidos”, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo por meio de nota.

Aline Faria foi sepultada na manhã desta sexta-feira (26), em Guarulhos, sob forte comoção de amigos e familiares.

Nas redes sociais, amigos de Aline lamentaram a morte da modelo. “Não cai a ficha”, escreveu uma pessoa. “Que você esteja bem aí de cima, você não merecia isso, princesa. Queremos justiça”, afirmou outra. As informações são do jornal O Globo.

