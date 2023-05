Geral Saiba quem era a modelo morta com 6 tiros pelo ex-namorado em São Paulo

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Aline gostava de compartilhar fotos de sua carreira de modelo fotográfica no Instagram. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A rotina de ensaios fotográficos frequentemente compartilhada nas redes sociais pela modelo Aline Faria, de 23 anos, foi interrompida por seis tiros de arma de fogo na noite de quarta-feira (24). A jovem se tornou mais uma vítima de feminicídio ao ser alvo de seis disparos feitos pelo seu ex-namorado, em Guarulhos (SP).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o suspeito de 26 anos cometeu suicídio após o crime.

Aline gostava de compartilhar fotos de sua carreira de modelo fotográfica no Instagram. Nas imagens ela aparecia com os trajes de lojas para as quais posava. “Amor e gratidão pelo meu trabalho”, escreveu a jovem em uma das postagens.

A modelo também publicava fotos de festas, praias e resorts pelo Brasil. Aline compartilhou registros em praias como as de Porto de Galinhas, Maragogi, Morro de São Paulo e Itacaré.

Policiais militares estiveram no imóvel pouco após vizinhos terem acionado a corporação devido aos barulhos de tiros. Os agentes arrombaram a porta e entraram no apartamento acompanhados de testemunhas.

“A vítima e o homem foram encontrados com ferimentos causados por arma de fogo e tiveram a morte constatada pelo SAMU no local. Um revólver calibre .38 e os celulares foram apreendidos”, informou a SSP-SP por meio de nota.

O caso é investigado como suspeita de feminicídio e suicídio. A ocorrência foi registrada no 1º Distrito Policial de Guarulhos. Os investigadores solicitaram exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal.

Nas redes sociais, amigos de Aline lamentaram a morte da modelo. “Não cai a ficha”, escreveu uma pessoa. “Que você esteja bem aí de cima, você não merecia isso, princesa. Queremos justiça”, afirmou outra.

A modelo Aline Faria foi atraída ao apartamento do rapaz após um pedido para que buscasse um cachorro cuja guarda era compartilhada por ambos.

De acordo com informações iniciais, registradas no 1º DP de Guarulhos e agora sob investigação no 2º DP, a moça foi com a mãe e mais uma pessoa buscar o pet no apartamento do ex-namorado. O imóvel fica num condomínio de classe média, em Guarulhos.

Ao chegar na portaria, informou o delegado Walter Cardone, o rapaz pediu que Aline subisse sozinha até o imóvel. Ela concordou, mas pediu que a mãe ligasse para a polícia caso não voltasse ao seu encontro rapidamente. O apartamento tinha música alta no momento do crime.

Com a demora, a mãe da jovem ligou para Aline e Wesley, mas não foi atendida. Bateu à porta e não teve resposta.

Na sequência, a Polícia Militar foi chamada e, ao entrar no apartamento, encontrou a vítima e o suspeito no chão. O cachorro estava sob a cama muito assustado, pois era muito apegado à dona, foi dito em depoimento.

Os laudos da perícia devem sair em 30 dias. Aline Faria foi sepultada na manhã desta sexta-feira (26), em Guarulhos, sob forte comoção de amigos e familiares. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/saiba-quem-era-a-modelo-morta-com-6-tiros-pelo-ex-namorado-em-sao-paulo/

Saiba quem era a modelo morta com 6 tiros pelo ex-namorado em São Paulo

2023-05-26