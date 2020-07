Acontece Moove comemora 18 anos nesta sexta-feira e anuncia novidades

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

(Foto: Divulgação/ Moove)

Nesta sexta-feira (24), a Moove completa 18 anos de história e para celebrar está data, a agência vai reunir virtualmente os seus colaboradores no final da tarde (24) para um bate-papo. Além disso, no encontro online algumas novidades na governança da agência serão anunciadas aos colaboradores.

Para marcar as comemorações, nesta semana, a agência colocou na rua a campanha Tem um pouco de Moove em tudo que pulsa, com diversos outdoors e displays espalhados por Porto Alegre. O objetivo da ação é mostrar como a Moove pulsou as transformações da sociedade e das comunicações em seus 18 anos de existência e como ela busca antecipar o futuro para seus clientes.

A Moove pulsa inovação com o Núcleo de Dados e Performance, a primeira plataforma de Big Data Analytics totalmente voltada para comunicação e marketing do Brasil, e com a CRMoove, uma plataforma e metodologia de Customer Relationship Management própria para prospecção de leads para os clientes da agência.

Agência de Comunicação do Ano pela da Associação Riograndense de Propaganda (ARP) por dois anos consecutivos. A Moove é presidida por José Luiz Fuscaldo, e conta ainda com as sócias Aira Franciosi, Denise Milão e Luana Rodrigues no seu quadro diretivo.

