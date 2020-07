Acontece Presidente da Cotrijal participa de debate promovido pela AL/RS

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Nei César Manica apontou gargalos para avanço da agropecuária gaúcha. (Foto: Divulgação/ Cotrijal)

Nesta sexta-feira (24), ocorreu o Seminário da Competitividade promovido pela Assembleia Legislativa gaúcha. No evento virtual o presidente da Cotrijal, Nei César Manica, destacou que o alto custo logístico e de impostos é um dos principais pontos que compromete a competitividade da agropecuária gaúcha.

Além do presidente da Cotrijal, também participaram do seminário: o governador do RS, Eduardo Leite; o presidente da AL/RS, deputado Ernani Polo; o secretário de Planejamento, Governança e Gestão do RS, Cláudio Gastal; Luiz Felipe d’Ávila e José Henrique Nascimento, do Centro de Liderança Pública; os empresários Daniel Randon e Leonardo Fração; o presidente da Câmara Log, Paulo Menzel; o presidente do Lide, Eduardo Fernandez; e o coordenador do Pacto Alegre, Luiz Carlos Pinto.

Manica defendeu uma reforma tributária que seja justa para o setor e a sociedade como um todo. “Os custos vêm crescendo de forma rápida e a atual política de impostos tem grande parcela nesse custo, tornando desafiadora a missão de produzir alimentos”, ponderou.

O presidente da Cotrijal elencou como prioritário ainda o incentivo a projetos de industrialização, para agregação de valor. Hoje, o Rio Grande do Sul é grande exportador de commodities, para outros estados e para fora do Brasil. Ressaltou como importante também a busca, pelo Rio Grande do Sul, do status sanitário de zona livre da febre aftosa sem vacinação, facilitando os negócios internacionais.

