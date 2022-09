Porto Alegre Moradores da Região Norte de Porto Alegre participam de revisão do Plano Diretor neste domingo

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2022

Exposição Diagnóstico POA 2030, que faz parte do processo de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. (Foto: Carla Bisol / PMPA)

A Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha abriu as portas neste domingo (11) para receber os cidadãos interessados em participar da exposição Diagnóstico POA 2030, que faz parte do processo de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. A atividade da Região de Planejamento 3 integra os bairros Sarandi, Rubem Berta, Passo das Pedras, Santa Rosa de Lima, Parque Santa Fé, Costa e Silva, Jardim Leopoldina e Jardim Itu.

“Estamos percorrendo todas as regiões de planejamento para conversar com a comunidade local e receber contribuições para elaborar as propostas do Plano Diretor, que trarão as diretrizes de desenvolvimento na nossa cidade”, afirma o secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, presente no evento.

Regularização fundiária

O representante da região 3 no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental (CMDUA), Jackson Castro, vê essa interação entre poder público e comunidade como um processo de amadurecimento que será fortalecido até o final da revisão do Plano. Para ele, a região necessita de regularização fundiária. “Existem mais de 60 vilas irregulares no entorno que precisam de uma ação concreta para evitar o aumento do crescimento desordenado. Há um grande potencial econômico de comércio e serviços e esses trabalhadores precisam de moradia digna”, defendeu Castro.

Policial aposentado, Paulo Pacheco foi conferir a situação do entorno de onde mora. Ele comprou um terreno cercado nos anos 1980, regularizou na década seguinte, mas alguns vizinhos não fizeram o mesmo. “A gente tinha a informação que uma rua seria aberta a poucos metros da nossa casa. Aqui fiquei sabendo que a via será desviada, o que nos tranquiliza para seguir nossa vida e criar nossas filhas com dignidade”, declara o policial.

“Estamos avançando muito no processo de engajamento dos conselheiros do CMDUA e da comunidade em geral nas atividades nas regiões. Em breve, poderemos sentir os resultados desta participação ativa”, comemora a diretora de Planejamento Urbano, Patrícia Tschoepke.

Plano Diretor

É o principal instrumento de planejamento urbano e ambiental da cidade. As exposições regionais fazem parte da etapa de leitura da cidade. Até o final deste ano, técnicos da prefeitura estão colhendo contribuições dos cidadãos e de entidades para a elaboração das propostas, que serão apresentadas no ano que vem. Em 2023, essas propostas serão novamente debatidas e, em agosto, o projeto de lei deve ser encaminhado para a Câmara de Vereadores.

Ainda estão previstas atividades nas regiões 7, 8 e 4, nos dias 24 e 25 de setembro e 8 de outubro, respectivamente.

A população também pode participar da revisão do plano diretor neste link.

Saiba mais aqui.

