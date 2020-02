Notas Brasil Moradores de cidades afetadas pela chuva podem sacar Bolsa Família

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Em função dos temporais de janeiro, o governo federal antecipou o calendário do Bolsa Família para beneficiários do programa nos Estados de Minas Gerais, do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira (12), eles podem sacar a parcela de fevereiro. A antecipação vale nos 227 municípios que tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo federal.

