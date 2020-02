Notas Brasil Decreto obriga empresas a recolherem lixo eletrônico

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quarta-feira (12) o decreto que regulamenta a logística reversa de produtos eletroeletrônicos, que obriga empresas do setor a implantarem sistemas de coleta desse tipo de resíduo e dar sua destinação correta. Uma solenidade no Palácio do Planalto marcou a assinatura da norma.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário