CNC estima crescimento de 5,3% do varejo em 2020

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

A Confederação Nacional do Comércio de Bens Serviços e Turismo (CNC) estimou nesta quarta-feira (12) crescimento de 5,3% das vendas no varejo ampliado, em 2020. No varejo restrito, que exclui os ramos automotivo e de materiais construção, o indicativo é de alta de 3,5%.

