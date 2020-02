Notas Mundo Moradores de ilha grega rejeitam novos campos de imigrantes

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Habitantes de ilhas da Grécia fizeram greve pelo segundo dia nesta quinta-feira, intensificando protestos contra planos do governo para novos campos de imigrantes em cinco ilhas depois de confrontos violentos com a polícia. As Ilhas Egeias, do leste grego, serviram como porta de entrada da União Europeia para mais de 1 milhão de pessoas fugindo de guerras em 2015-2016.

