Notas Mundo Plácido Domingo cancela shows em Madri

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

O astro de ópera espanhol Plácido Domingo desistiu das apresentações planejadas de “La Traviata” no Teatro Real de Madri após sofrer acusações de assédio sexual contra mulheres, defendendo-se em um comunicado divulgado nesta quinta-feira no qual recuou em parte de um pedido de desculpas anterior. “Jamais me comportei agressivamente com ninguém”, disse.

