Notas Mundo Julgamento da extradição de Assange é adiado para maio

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

A Justiça britânica suspendeu nesta quinta-feira até 18 de maio o julgamento do pedido de extradição do fundador do Wikileaks, Julian Assange, que os Estados Unidos querem julgar por espionagem após a publicação de centenas de milhares de documentos confidenciais. As audiências, que começaram na segunda-feira e terminaram um dia antes do planejados.

