Gestor municipal comandou a capital gaúcha de 1975 a 1983. (Foto: Arquivo/CMPA)

Após dois meses de internação hospitalar na Santa Casa de Porto Alegre devido a um acidente vascular cerebral (AVC), o ex-prefeito Guilherme Socias Villela faleceu nessa quinta-feira (31), aos 90 anos. Ele comandou a Capital por dois mandatos seguidos entre 1975 e 1983, quando o ocupante do cargo era escolhido pelo governador, em vez do voto popular. O velório será realizado a partir das 10h desta sexta-feira (1º) no plenário da Câmara de Vereadores.

Villela deixa a segunda esposa, Ana Pellini (atual secretária municipal da Fazenda), um casal de filhos e duas netas. Nascido em Uruguaiana (Fronteira-Oeste gaúcha), ele era formado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Sua gestão como prefeito foi marcada por obras como os parques Marinha do Brasil e Harmonia, bem como o Centro Municipal de Cultura. Foi também na sua gestão que surgiu o Brique da Redenção e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, pioneira no País. Após o período como chefe do Executivo municipal, atuou em diversas frentes.

Foi economista do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), assessor dos Ministérios das Relações Exteriores (no Uruguai) e do Planejamento, secretário estadual dos Transportes e presidente da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), dentre outros cargos.

Villela tentou retornar à preeitura em 2000, dessa vez pelas urnas, como vice de Yeda Crusius, mas a chapa ficou enm terceiro lugar – no segundo turno deu Tarso Genro (vencedor) e Alceu Collares.

Em 2012, foi eleito vereador em Porto Alegre com 13.574 votos (terceiro melhor desempenho daquele pleito), atrás de Pedro Ruas e João Derly. Foi primeiro-secretário da Câmara Municipal em seu último ano de mandato, assumindo a presidência da casa legislativa após a 3ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre determinar o afastamento de Cássio Trogildo, que então ocupava o cargo de presidente, em agosto.[6]

Luto oficial

O prefeito Sebastião Melo decretou luto oficial de três dias em memória de Guilherme Socias Villela. Em seguida, manifestou-se por meio do site do Executivo municipal:

“Recebemos com enorme tristeza a notícia do falecimento do ex-prefeito Guilherme Socias Villela, gestor exemplar que deixou um legado de desenvolvimento urbano, ambiental e social em Porto Alegre. Não por acaso, nossa sede administrativa recebeu o nome dele ainda em vida, como homenagem ao seu trabalho pela cidade. Desejamos força para a nossa colega Ana Pellini, secretária da Fazenda, sua esposa, aos demais familiares e a todos os admiradores do grande Villela neste momento de dor”.

Também manifestaram pesar o governador Eduardo Leite e seu vice, Gabriel Souza, além do diretório gaúcho do Partido Progressistas, ao qual Villell era vinculado. Em comum nas mensagens, elogios ao legado de um dos gestores que mais contribuíram para o futuro da cidade, por meio de obras e visão moderna do ambiente urbano.

(Marcello Campos)

