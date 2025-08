Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre atende 33,6 mil cães e gatos no primeiro semestre deste ano

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2025

Mais de 550 procedimentos em ações da unidade móvel, além de aproximadamente 100 adoções em albergues credenciados e abrigo municipal ocorreram no semestre.

A prefeitura de Porto Alegre, por meio do Gabinete da Causa Animal (GCA), atendeu 33,6 mil cães e gatos no primeiro semestre de 2025. São 22,8 mil procedimentos veterinários e exames na Unidade de Saúde Animal Victória (Usav), 7,8 mil castrações em nove clínicas credenciadas, 2,4 mil atendimentos em visitas da equipe técnica, 560 procedimentos em ações da unidade móvel, além de aproximadamente 100 adoções em albergues credenciados e abrigo municipal.

De acordo com a equipe técnica do GCA, o fortalecimento de ações descentralizadas com a unidade móvel, alinhadas ao pronto atendimento na Usav e campanhas de sensibilização, garantem o bem-estar animal e o incentivo à adoção responsável, principais ferramentas no combate aos maus-tratos.

“A nossa meta é realizar 25 mil castrações até dezembro. Vamos intensificar ações que promovam saúde, qualidade de vida e previnam doenças. Até o momento, percorremos as regiões Belém Velho, Extremo Sul, Humaitá, Navegantes, Arquipélago e Lomba do Pinheiro. Estamos empenhados em garantir ações que provoquem a reflexão quanto ao respeito, proteção e amor pelos animais da nossa comunidade”, afirma a secretária do Gabinete da Causa Animal, Tatiana Guerra.

Para os responsáveis técnicos do Hospital Veterinário Faculdade Anclivepa de Porto Alegre, empresa contratada para serviços na Usav, o compromisso com a vida dos pets se reflete no respeito aos princípios que garantem o acesso a alimentos saudáveis, espaço seguro, atendimento veterinário, respeito às manifestações de cada espécie e abordagem humanizada. “Nossas atividades, tanto no abrigo quanto na unidade, são orientadas pelos princípios do bem-estar animal, que fundamentam qualquer prática ética e responsável em relação à vida. Em Porto Alegre mantemos nosso compromisso”, reforça a coordenadora da Usav, Luiza Mainieri.

Usav

A Unidade de Saúde Animal Victória funciona na modalidade de pronto atendimento e primeiro acesso aos serviços de saúde animal no município. Para acesso aos serviços, os tutores devem possuir cadastro único e comprovante de residência em Porto Alegre, e os protetores devem estar cadastrados.

O GCA oferta consulta com equipe especializada em veterinária. De acordo com avaliação de profissionais, pode-se realizar exames, como ultrassom, ecocardiograma, raio-X e encaminhamentos para cirurgia. O atendimento é realizado por ordem de chegada e/ou por demanda emergencial.

A Rede Municipal de Proteção aos cães e gatos em Porto Alegre é composta por uma Unidade de Saúde Animal (Usav), Unidade Móvel de Saúde, nove clínicas credenciadas e três albergues credenciados.

