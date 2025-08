Grêmio Villasanti deve ser poupado novamente pelo Grêmio contra o Fluminense

Por Redação O Sul | 1 de agosto de 2025

Mano revela que Villasanti ainda sente dores abdominais e evita uso frequente de analgésicos. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Mano revela que Villasanti ainda sente dores abdominais e evita uso frequente de analgésicos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após apresentar bom rendimento na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, na última terça-feira (29), na Arena do Grêmio, o volante Villasanti deve ser novamente preservado pelo técnico Mano Menezes no duelo contra o Fluminense, neste sábado (2), às 21 horas, no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A decisão faz parte de um planejamento físico e médico que já havia sido adotado na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no último sábado (26), no Allianz Parque. A situação, que até então era tratada com discrição, foi detalhada por Mano Menezes na entrevista coletiva após o jogo contra o Fortaleza.

“O Villa fez um tratamento durante a parada. Ele já havia feito isso há três anos, por conta de desconfortos na região abdominal. Ainda está sendo investigado, porque a dor incomoda e atrapalha. Às vezes, ele precisa jogar com analgésico”, explicou o treinador.

Mano destacou que o uso constante de analgésicos não é ideal, e por isso o clube optou por alternar a presença do jogador em campo.

“É sempre ruim jogar com analgésico em uma frequência muito curta. Então optamos por não fazer isso, e sim tirar um jogo, fazer outro, para que ele possa se recuperar melhor e essas questões evoluam definitivamente”, completou.

O técnico também ressaltou que o planejamento é feito em conjunto com o departamento médico e com o próprio Villasanti, que tem objetivos pessoais importantes, como disputar a próxima Copa do Mundo pela Seleção Paraguaia.

“Entram aí também os objetivos individuais do atleta. Ele quer jogar a próxima Copa do Mundo, que já acontece na metade do ano que vem. Tudo isso está no pacote que precisamos gerir para que as coisas funcionem bem”, concluiu Mano.

2025-08-01