Brasil Morre aos 90 anos o publicitário Mauro Salles

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Morreu aos 90 anos, no sábado (11), o publicitário Mauro Bento Dias Salles, conhecido como Mauro Salles. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde 4 dezembro.

Segundo a família, Mauro tinha encefalite herpética, uma complicação neurológica, havia 16 anos. A doença prejudicou a capacidade motora e de fala.

Ele foi enterrado às 11h deste domingo (12), em cerimônia reservada para a família. Salles deixa a esposa, com quem estava havia 64 anos. Os dois tiveram duas filhas, dois filhos, dez netos e dez bisnetos.

Mauro teve participação fundamental na concepção e no lançamento da TV Globo, como diretor de jornalismo e diretor de programação, cargo que assumiu até as vésperas da inauguração da emissora, em 1965, informa o Memória Globo.

Naquele ano, também participou das negociações entre a Globo e o Grupo Victor Costa para a compra da TV Paulista, canal 5 de São Paulo. Foi ainda um dos responsáveis pela contratação de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, pela Globo. Durante o período de diretor de programação esteve à frente do humorístico “Câmara Indiscreta”, versão brasileira do “Candid Camera” americano.

O programa apresentado por Renato Consorte, Gracinda Freire, Paulo Roberto e Augusto César Vannucci flagrava a reação de pessoas comuns a situações inusitadas causadas pelos atores. Salles dirigiu a atração até 1966.

Mauro era o mais velho dos sete filhos do agrônomo Apolônio Salles e de Izabel Irene Dias Salles. Seu pai seguiu a carreira política. Começou como secretário de Agricultura de Pernambuco nos anos 1930, depois, foi prefeito, deputado estadual, ministro, senador e chegou a presidente do Senado. Em Recife, Mauro Salles estudou no Colégio Santa Cruz. Mas, em 1942, se mudou com a família para o Rio de Janeiro e se transferiu para o Colégio São Bento. Mais tarde, estudou também no Colégio Santo Inácio.

Aos 15 anos, começou a ganhar seu próprio dinheiro, dando aulas de apoio a colegas que tinham dificuldades nas matérias. Depois, ia trabalhar como guia turístico na Praça Mauá, no Rio de Janeiro.

Carreira

Mauro Salles se formou em direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Começou no jornalismo trabalhando no escritório da sucursal da revista norte-americana “Life”, no Rio de Janeiro, no começo dos anos 1950. Foi assistente de fotógrafos como Philippe Halsman, Alfred Eisenstaedt, Margaret Bourke-White, Leonard McCombe e Dmitri Kessel.

Fez estágio no departamento de fotografia da revista. Em 1954, trabalhou como repórter de política no jornal “O Mundo”. No mesmo ano, foi convidado pelo dono do jornal, Geraldo Rocha, a integrar a equipe da recém-lançada revista em cores “O Mundo Ilustrado”.

Na redação, trabalhou com jornalistas como Antônio Maria, Joel Silveira e Paulo Mendes Campos, e chegou a ser diretor da publicação. Contratou o fotógrafo alemão Egon Rosenberg, da Kodak, e o françês Ives Mansie, da Paris-Madison, que deram qualidade singular à revista. Em pouco tempo “O Mundo Ilustrado”atingiu a tiragem de 140 mil exemplares por semana, tornando-se um sucesso.

Em 1955, Mauro Salles pediu demissão de “O Mundo Ilustrado”, por discordar de um editorial da revista. Naquele ano, aceitou o convite de Roberto Marinho – antigo amigo de seu pai – para trabalhar na Rio Gráfica Editora, onde criou um departamento de promoções e relações públicas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/morre-aos-90-anos-o-publicitario-mauro-salles/

Morre aos 90 anos o publicitário Mauro Salles