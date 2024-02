Economia Morre aos 97 anos Luiza Trajano Donato, fundadora do Magazine Luiza

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2024

Foto: Divulgação/Magalu

Morreu na madrugada desta segunda-feira (12), em Franca (SP), a fundadora do grupo Magazine Luiza, Luiza Trajano Donato. Tia da empresária Luiza Helena Trajano, Luiza tinha 97 anos e morreu em casa por causas naturais.

Vendedora popular

Luiza Trajano Donato é conhecida por ter sido uma vendedora muito popular em Franca e por fundar com o marido em 1957 a loja que mais tarde se tornaria a primeira unidade de uma das maiores redes varejistas do País.

Também chamada de Tia Luiza, ela nasceu eu Cristais Paulista (SP) em 1926 e foi criada por uma família de comerciantes. Aos 31 anos, se casou com Pelegrino José Donato e, com ele investiu economias de anos de trabalho no varejo para montar seu próprio negócio.

Foi assim que ela fundou com o marido a loja de presentes “A Cristaleira”, no Centro de Franca, e que logo depois seria rebatizada para Magazine Luiza. Sem filhos, no início da década de 1990, ela escolheu a sobrinha Luiza Helena Trajano para assumir a sucessão dos negócios.

Morre aos 97 anos Luiza Trajano Donato, fundadora do Magazine Luiza

