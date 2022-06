Política Morre em Minas Gerais o prefeito mais idoso do Brasil

A prefeitura de Muriaé, em Minas Gerais, confirmou o falecimento do prefeito José Braz, aos 96 anos, neste domingo (5). Segundo informações do governo do Estado, Braz era o prefeito mais idoso em exercício no Brasil.

A prefeitura informou que Braz estava em casa e, após sofrer um mal súbito, foi levado ao hospital Prontocor, onde faleceu.

O muriaeense estava em seu terceiro mandato. Em 2005, foi eleito pela primeira vez para chefiar a administração municipal, sendo reeleito quatro anos mais tarde.

“Desejamos a todos os familiares, em especial à viúva dona Lédia, que tenham força para prosseguir e vencer este momento tão difícil”, declarou a prefeitura por meio de nota.

Homenagens

Por meio de nota, o governo do Estado lamentou “o falecimento do prefeito de Muriaé, José Braz, e presta solidariedade aos familiares, amigos e moradores da cidade que enfrentam a perda dessa importante liderança da região”.

Pelo Twitter, seu conterrâneo e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prestou solidariedade aos familiares e amigos de Braz.

“Meus sentimentos à família e amigos do prefeito, em especial ao filho Braulio Braz, deputado estadual por Minas Gerais e ao neto Renzo Braz, ex-deputado federal e meu primeiro suplente no Senado”, publicou Pacheco.

Também se manifestou por meio das redes sociais o governador de Minas, Romeu Zema (Novo). “Recebi com pesar a notícia do falecimento do prefeito de Muriaé, José Braz. Empresário de sucesso e prefeito por três mandatos, foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do nosso Estado. Que Deus conforte toda família e amigos muriaenses.”

