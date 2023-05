Porto Alegre Ex-prefeito de Porto Alegre, João Dib morre aos 93 anos

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2023

Dib ainda elegeu-se vereador por dez legislaturas na Capital. Foto: Divulgação/CMPA

Faleceu nesta quarta-feira (10), o ex-prefeito e vereador de Porto Alegre João Dib aos 93 anos. João Antônio Dib nasceu em Vacaria, no dia 24 de julho de 1929. Graduado em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia da UFRGS, Dib foi o último prefeito de Porto Alegre durante o Regime Militar, no período de 7 de abril de 1983 a 1 de janeiro de 1986. Ainda elegeu-se vereador por dez legislaturas (1973-1976, 1977-1982, 1983-1988, 1989-1992, 1993-1996, 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008 e 2009-2012).

O prefeito Sebastião Melo decretou luto oficial de três dias na Capital. Em suas redes sociais, Melo relembrou Dib. “Com dor no coração recebemos a notícia do falecimento do grande João Antônio Dib. Mais que líder político e exemplo de gestor público, foi meu amigo do peito. Viveu longa e boa vida e deixou honrosos valores plantados. Vamos decretar luto oficial de três dias em sua memória.”

Em suas redes sociais o perfil da Câmara de Vereadores de Porto Alegre lastimou o ocorrido. “A Câmara Municipal, através do presidente Hamilton Sossmeier, lamenta com profundo pesar o falecimento, ocorrido hoje, do ex-prefeito, dez vezes vereador, ex-presidente do legislativo e parlamentar emérito da Capital, João Antônio Dib.”

Na sequência, o mesmo perfil reiterou que “Dib parte aos 93 anos deixando um legado de exemplo na gestão pública, boa política e defesa do povo de Porto Alegre. Em nome do parlamento porto-alegrense, registramos nossos sentimentos, nos solidarizando com amigos e familiares. Que Deus lhes ampare neste momento difícil”.

“Nos deixa uma grande referência de homem público com quem tive o privilégio de conviver e aprender no PP e que ficará para sempre marcado na memória da nossa cidade”, manifestou o vice-prefeito Ricardo Gomes.

Ainda não há informações sobre o velório.

