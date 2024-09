Celebridades Morre Fábio Arruda, consultor de etiqueta e apresentador, dias após cateterismo

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

A morte do artista foi confirmada pela sua melhor amiga, Vanessa Palazzi. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Morreu no sábado (7) o consultor de etiqueta e apresentador de televisão Fábio Arruda. A morte do artista foi confirmada pela sua melhor amiga, Vanessa Palazzi e pelo médico do apresentador, Roberto Zeballos por meio das redes sociais.

Conforme explicou o médico, Fábio havia passado recentemente por um procedimento de cateterismo.

“Oi gente, tenho uma notícia triste. Fui surpreendido hoje com a morte do grande Fábio Arruda. Uma pessoa cheia de energia, cheio de vida”, iniciou o profissional.

“O que me deixa mais triste é que recentemente ele foi no meu consultório e eu costumo detectar as lesões precoces. Graças a Deus a gente olha com muito cuidado e detectamos uma artéria que estava em estado crítico e por conta disso indiquei um cateterismo”, lamentou Zeballos.

A jornalista Vanessa Palazzi se despediu do melhor amigo por meio de uma publicação feita no Instagram e revelou detalhes do seu último encontro com Fábio.

“Perdi hoje o meu melhor amigo. Fábio Arruda, meu querido, se despediu hoje da vida e nos deixou aqui com um grande vazio”, lamentou ela.

“Na última vez que estivemos juntos, há 15 dias, ele me disse que sabia que iria morrer cedo. Eu falei: pare com isso, Fábio! Eu preciso de você! Ele disfarçou, brincou comigo, levantou a taça e fez um brinde, como ele fazia sempre. Te amarei pra sempre, meu amigo. Siga em paz! Um dia nos encontraremos. Foi uma delícia ser sua amiga por aqui”, escreveu Vanessa.

