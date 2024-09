Esporte Paralimpíada: Brasil termina no top 5 pela primeira vez na história

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Rayane Soares conquistou a medalha de ouro e bateu o recorde mundial nos 400m T13. Foto: Silvio Avila/CPB Rayane Soares conquistou a medalha de ouro e bateu o recorde mundial nos 400m T13. (Foto: Silvio Avila/CPB) Foto: Silvio Avila/CPB

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Paralimpíada de Paris chegou ao fim neste domingo (8) com um recorde: o Brasil ficou no top 5 no quadro de medalhas, com 89 pódios ao todo. Essa é a melhor colocação na história dos jogos Paralímpicos.

Ao todo foram 25 ouros, 26 pratas e 38 bronzes. Na sequência vem a Holanda com 26 ouros (4º), os Estados Unidos com 36 (3º), a Grã-Bretanha com 49 (2º) e a China, grande vencedora, com 94 ouros (1º).

O Brasil tinha conquistado a sua melhor campanha na história na Paralimpíada passada, em Tóquio, com 22 ouros e 72 pódios, na sétima colocação no quadro de medalhas.

Campeões de medalha

Ao todo, o atletismo foi a modalidade que mais rendeu medalhas para o Brasil: ao todo foram 36. Já a natação, trouxe 26 medalhas. O “gás” final no quadro de medalhas foi o judô, que nos últimos dias trouxe 4 ouros e botou o Brasil no quinto lugar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/paralimpiada-brasil-termina-no-top-5-pela-primeira-vez-na-historia/

Paralimpíada: Brasil termina no top 5 pela primeira vez na história

2024-09-08