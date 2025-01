O atual presidente do Reunião Nacional, Jordan Bardella, lamentou a morte de Jean-Marie e o chamou de “tribuno do povo”. “Engajado sob o uniforme do Exército francês na Indochina e na Argélia, tribuno do povo na Assembleia Nacional e no Parlamento Europeu, ele sempre serviu à França, defendeu sua identidade e sua soberania”, afirmou Bardella.

Quem foi Jean-Marie Le Pen

Nascido em 20 de junho de 1928 em La Trinité-sur-Mer, no Oeste da França, e formado em direito, Jean-Marie serviu como legionário nas guerras da Indochina (1953) e Argélia (1957).