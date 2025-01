Mundo Brasileiros passam a precisar de autorização de viagem eletrônica para entrar no Reino Unido

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2025

A medida vale para os portadores de todos os passaportes: comuns, oficiais e diplomáticos. (Foto: Freepik)

Brasileiros passam a precisar de uma autorização de viagem eletrônica (ETA, na sigla em inglês) para entrar no Reino Unido a partir desta quarta-feira (8). O procedimento custa 10 libras esterlinas (aproximadamente R$ 80) e vale por até dois anos.

A medida vale para os portadores de todos os passaportes: comuns, oficiais e diplomáticos. A novidade não é exclusiva ao Brasil. Todos os viajantes de países não europeus isentos de visto passam a necessitar de um ETA para entrar no Reino Unido a partir desta quarta.

Esse sistema vem sendo implementado há algum tempo. Quem viaja do Catar, por exemplo, já precisa dessa autorização desde outubro de 2023. O ETA permite que os viajantes permaneçam no Reino Unido por até seis meses para os seguintes propósitos, segundo o governo do país:

– Passeio, visita a familiares ou amigos, negócios ou curso acadêmico de curta duração.

– Trabalho no setor criativo por até três meses sob a concessão de visto de trabalhador criativo.

– Visita ao país para um trabalho remunerado permitido (pré-agendado e pré-aprovado).

– Para fazer escala, mesmo que você não esteja passando pelo controle de fronteira do Reino Unido.

Para ficar mais de seis meses no Reino Unido, é necessário solicitar um visto.

Como funciona o ETA

Uma vez concedido, o ETA é vinculado digitalmente ao passaporte, não sendo necessária uma cópia impressa. Apesar disso, o governo britânico aconselha os viajantes a imprimirem o e-mail que comprova o recebimento da autorização por segurança.

O ETA tem duração de até dois anos, desde que ele e o passaporte ao qual está vinculado estejam válidos. Se você obtiver um novo passaporte, vai ter que solicitar um novo ETA.

A autorização de viagem eletrônica não garante a entrada no Reino Unido. Além do ETA, ainda é necessário passar pela imigração britânica.

Como obter o ETA?

A autorização de viagem eletrônica pode ser obtida por meio do aplicativo para iPhone ou Android ou pelo site do governo britânico. A solicitação deve ser feita individualmente, mas pode ser realizada por terceiros, como no caso de crianças.

O processo de solicitação dura cerca de 10 minutos e você vai precisar enviar uma foto do passaporte e do rosto do solicitante. Também será necessário responder a algumas perguntas, mas não é preciso inserir detalhes da viagem.

Por fim, é necessário pagar a taxa, o que pode ser feito por cartão de crédito ou débito, Apple Pay ou Google Pay.

Se a autorização for aprovada, você receberá um e-mail confirmando que possui um ETA e ele será vinculado ao passaporte com o qual você se inscreveu em cerca de três dias úteis.

