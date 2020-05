Notas Brasil Morre Laudo Natel, ex-governador de São Paulo, aos 99 anos

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Laudo Natel, ex-governador do estado de São Paulo, morreu nesta segunda-feira (18) aos 99 anos de idade. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do São Paulo FC, clube de futebol do qual ele foi presidente. A causa e o local da morte não foram divulgados. Ele iria fazer 100 anos em setembro.

