Morre o "Rei da Laranja", brasileiro que comandou a maior produtora de suco de laranja do País e uma das maiores exportadoras do produto no mundo

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

José Luis Cutrale morreu aos 75 anos em Londres, no Reino Unido, onde ele vivia há alguns anos. (Foto: Reprodução)

Morreu na quarta-feira, aos 75 anos, José Luis Cutrale, dono da Sucocitrico Cutrale, maior produtora de suco de laranja do país e uma das maiores exportadoras do produto no mundo. Segundo informações do portal de notícia G1, a morte foi por causas naturais e ocorreu em Londres, no Reino Unido, onde ele vivia há alguns anos.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Cutrale, sediada em Araraquara (SP). A Prefeitura de Araraquara decretou luto oficial de três dias. O executivo completaria 76 anos no próximo dia 17 de setembro.

O comunicado sobre o falecimento de José Luís Cutrale descreve o empresário como uma “pessoa de poucas palavras e grandes compromissos, de fácil trato, brilhante nos negócios, lutador incansável”. O comunicado, assinado pela família, continua: “Nosso pai pautou sua vida pela gentileza e respeito ao próximo, trabalho árduo, honestidade, humildade e discrição, valores esses que nos transmitiu.”

Rei da laranja

Ítalo-Brasileiro José Luis Cutrale nasceu em São Paulo, em 17 de setembro de 1946, e começou a trabalhar desde menino com seu pai, José Cutrale Jr., no Mercado Municipal da Cantareira.

Posteriormente, a família ingressou na atividade de plantio e cultivo de laranjas e, em 1967, fundou a Cutrale, em Araraquara (SP), uma das maiores processadores e distribuidoras de suco de laranja do mundo.

Em 1972, com Rosana Falcioni Cutrale com quem teve três filhos.

De acordo com o ranking de bilionários da revista Forbes de 2022, José Luis Cutrale era a 1579ª pessoa mais rica do mundo e 21ª do Brasil, com uma fortuna estimada de US$ 1,9 bilhão (R$ 8,8 bilhões).

Conhecido no Brasil como o “Rei Laranja”, ele era presidente da Sucocitrico Cutrale, maior produtora mundial de suco de laranja e fornecedora de suco concentrado de laranja para Minute Maid e Simply Orange, ambas parte da Coca-Cola, da qual ele era acionista da distribuidora brasileira.

Sua família está no ramo de laranja há mais de um século. Ele também tinha investimentos em fazendas de soja, setores de salada, condimentos, snacks, imobiliário, saúde e financeiro.

Com o também bilionário brasileiro Joseph Safra, adquiriu a produtora de banana Chiquita Brands International em 2015 por US$ 1,3 bilhão, incluindo dívidas. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo e do portal de notícia G1.

