5G será liberado em mais quatro capitais a partir de segunda-feira, diz a Anatel

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

A ativação do sinal do 5G puro (standalone) será feita em Florianópolis (SC), Palmas (TO), Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES). (Foto: Reprodução)

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) vai liberar a partir de segunda-feira (22) a ativação do sinal do 5G puro (standalone) em Florianópolis (SC), Palmas (TO), Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES).

A decisão foi tomada nesta quinta-feira (18) em reunião do Gaispi, grupo criado pela Anatel para cuidar da ativação da internet 5G na faixa de 3,5 gigahertz (GHz), que oferece maior velocidade, estabilidade e menor tempo de latência (resposta).

Com a decisão, serão 12 capitais do país a contar com a tecnologia funcionando até o início da próxima semana. O 5G puro já está operacional em Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB), Porto Alegre, São Paulo (SP), Curitiba (PR), Goiânia (GO) e Salvador (BA).

Neste primeiro momento, o sinal do 5G chega às capitais do país restrito a alguns bairros, salvo exceções, pois o edital do leilão determinou às operadoras a instalação de uma antena para cada 100 mil habitantes. O número vai crescer conforme o passar dos anos.

Mínimo de antenas

Contudo, nada impede que as operadoras instalem mais antenas do que o mínimo exigido – o que vem acontecendo nas capitais em que a tecnologia já está disponível. A área de abrangência de cobertura neste início do serviço faz parte da estratégia comercial de cada operador.

Segundo a Anatel, no Rio de Janeiro, o número mínimo de antenas exigido no edital do leilão para ativação do serviço era de 252 para as três operadoras que vão atuar na capital (Claro, TIM e Vivo). A Anatel já recebeu 723 pedidos de licenciamento de antenas 5G na cidade, 287% a mais.

Em Palmas, o mínimo era 12 e já há 21 pedidos (175% a mais). Em Florianópolis, o mínimo era 18, mas já são 43 (239%). E em Vitória, mínimo era de 15, mas já são 29 pedidos de licenciamento (193%). Os números ainda podem aumentar nos próximos dias.

Com isso, a expectativa da Anatel é que o adensamento, ou seja, a cobertura do 5G em toda a área das capitais avance mais rápido do que o prazo previsto em edital, que era de até quatro anos.

Prazos

Inicialmente, todas as capitais deveriam ter o 5G puro funcionando até 31 de julho. Entretanto, esse prazo foi prorrogado pela Anatel, devido ao cronograma de entrega dos equipamentos que precisam ser instalados para evitar que o 5G cause interferência em serviços profissionais de satélite. Esses equipamentos são importados, em geral da Ásia.

Pelo cronograma do Gaispi, o 5G precisa ser ativado comercialmente nas 15 capitais restantes até 27 de novembro. A tendência, contudo, é que a ativação aconteça antes, conforme as operadoras concluam os trabalhos de instalação de antenas e filtros.

Ainda falta ativar o 5G puro em: Recife (PE); Fortaleza (CE); Natal (RN); Aracaju (SE); Maceió (AL); Teresina (PI); São Luís (MA); Campo Grande (MS); Cuiabá (MT); Porto Velho (RO); Rio Branco (AC); Macapá (AP); Boa Vista (RR) Manaus (AM); e Belém (PA).

Nas demais cidades do país, a ativação acontecerá gradualmente, até 2029.

Processo de ativação do sinal

Cabe à Anatel liberar a ativação do sinal do 5G puro. Com a autorização, as operadoras Claro, TIM e Vivo — vencedoras dos lotes nacionais da faixa de 3,5GHz do leilão do 5G — podem oferecer o serviço aos seus clientes.

Para a Anatel dar a autorização, é necessário que a Siga Antenado, entidade criada pelas três operadoras, conclua:

– instalação de antenas na quantidade mínima exigida pelo edital do 5G;

– instalação de filtros para evitar interferências em serviços profissionais de satélite; e

– inicie distribuição de kits de recepção do novo sinal das TVs parabólicas à população de baixa renda inscrita no Cadastro Único do governo federal.

Após a conclusão da instalação das antenas e filtros, testes são feitos e, caso não haja interferências, a agência dá o sinal positivo para ativação do 5G.

Como faço para acessar o 5G?

Para ter acesso à internet móvel de quinta geração, a pessoa precisa ter um celular habilitado para a tecnologia. Os aparelhos mais novos, em geral, já vêm habilitados.

Quem tem um celular da Apple precisa baixar uma atualização de software, que ainda será disponibilizada. Neste momento, também não está sendo solicitada a troca de chip.

O 5G oferecido hoje por algumas operadoras utiliza frequências de 4G e antenas 5G, ou seja, não é o 5G puro. As informações são do portal de notícia G1.

