Por Redação O Sul | 3 de março de 2020

Mei Zhongming, de 57 anos, era diretor do departamento de oftalmologia Foto: Reprodução Mei Zhongming, de 57 anos, era diretor do departamento de oftalmologia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Mais um médico ligado ao Hospital de Wuhan, na China, morreu devido à infecção pelo Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Trata-se de Mei Zhongming, de 57 anos, diretor do departamento de oftalmologia.

Com isso, vai a três o número de médicos mortos com a doença ligados a este hospital, que fica na cidade considerada o epicentro da doença.

Mei trabalhava no mesmo departamento que o doutor Li Wenliang, que também morreu com o coronavírus. Li foi um dos primeiros médicos a alertar sobre o surgimento de uma nova doença, e foi investigado pela polícia chinesa sob acusação de “espalhar boatos”, quando pouco se sabia a respeito do novo coronavírus. Além de Li e Mei, o doutor Jiang Xueqing morreu no dia 1º de março, aos 55 anos.

O novo coronavírus já causou a morte de 2,9 mil pessoas na China e mais de 120 em outros países, de acordo com dados oficiais do governo chinês. Brasil segue com 2 casos confirmados e 433 casos suspeitos. Os dois infectados são brasileiros que estiveram recentemente na Itália. Eles estão em isolamento domiciliar.

