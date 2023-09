Rio Grande do Sul Morre Thayron, labrador que ajudava a resgatar vítimas do ciclone no Rio Grande do Sul

23 de setembro de 2023

Certificado nacionalmente, o labrador estava prestando auxílio às busca de pessoas na enchente na região do Vale do Taquari. Foto: Divulgação

Morreu, na sexta-feira (22), o cão de buscas Thayron, aos 5 anos. Pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), o labrador sofreu um acidente ao atuar no resgate às vítimas do ciclone no Rio Grande do Sul.

“É com pesar que comunicamos o falecimento do cão de resgate Thayron, na manhã desta sexta, no município de Bom Retiro, após sofrer um acidente”, publicou o CBMMT, em parceria com o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul.

Certificado nacionalmente, o labrador estava prestando auxílio às busca de pessoas na enchente na região do Vale do Taquari, que deixou, até o momento, 49 mortos e nove desaparecidos. Como lembrou o CBMMT, Thayron já havia atuado em outros grandes desastres nacionais, como o de Brumadinho, em Minas Gerais, e o de Petrópolis, no Rio de Janeiro.

“Thayron faleceu em serviço, atuando nas operações de busca no Rio Grande do Sul, em razão do ciclone que atingiu o estado. Seu espírito corajoso e dedicação incansável sempre estarão presentes em nossos corações”, reforçou a nota.

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul também homenageou o cão, afirmando que “lamenta profundamente a sua partida e deixa sua homenagem a este ser que dedicou sua vida à nobre missão de salvar”.

