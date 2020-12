Últimas Morre Ubirany, um dos fundadores do Fundo de Quintal, vítima de coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

Ubirany tinha 80 anos. Foto: Reprodução/Instagram Ubirany tinha 80 anos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Ubirany Félix Do Nascimento, um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal, morreu nesta sexta-feira (11), aos 80 anos, em um hospital do Rio de Janeiro, vítima de Covid-19.

Ubirany foi o responsável por introduzir o repique de mão no mundo do samba, instrumento que deu identificação ao Fundo de Quintal, fundado na década de 1970.

O grupo divulgou uma nota lamentando o falecimento do integrante. Confira a íntegra do texto:

“*Nota oficial: falecimento do sambista Ubirany, do grupo Fundo de Quintal, por complicações da covid-19*

É com grande lamento que o grupo Fundo de Quintal, por meio de sua assessoria de imprensa, vem a público informar o falecimento, na manhã desta sexta-feira (11), de Ubirany Félix do Nascimento, ‘nosso querido’ Ubirany, aos 80 anos de idade.

O sambista estava internado no hospital por complicações decorrentes de sua contaminação por covid-19.

A assessoria informará, posteriormente, questões sobre velório e sepultamento do sambista. Pedimos respeito ao luto de amigos e familiares, que se manifestarão em momento oportuno e espontâneo.”

O também cantor Zeca Pagodinho foi um dos primeiros famosos a se manifestar lamentando a perda de Ubirany:

“Vamos nos lembrar dele assim: sorrindo. Um dos nomes mais importantes da história do samba, Ubirany nos deixou hoje, mais uma vítima dessa horrível pandemia da Covid-19. Nossos sentimentos mais profundos para o @grupofundodequintal, seus amigos, familiares e a toda a comunidade do samba que hoje está em luto. Descanse em paz, mestre! Muito obrigado por tudo!!!”, diz a postagem do músico no Instagram, junto de uma foto dos dois, com Ubirany em primeiro plano, sorrindo.

Gravação de DVD

No dia 26 de novembro, o grupo Fundo de Quintal participou da gravação do DVD “Samba de Verão” do também sambista Diogo Nogueira. A filmagem foi feita em uma balsa em Niterói, com a Baía de Guanabara ao fundo. Eles tinham agendados outros compromissos nos próximos dias, como a gravação de outro DVD em São Paulo, no sábado (12), com o cantor Renan Moraes, adiado antes da notícia do falecimento, mas já em função das restrições definidas pelo governo local devido ao coronavírus.

“Infelizmente nesta madrugada perdemos mais um ícone do samba, é até difícil eu me expressar nesse momento, espero que Deus conforte todos os familiares, amigos e fãs como eu. Não tivemos a nossa oportunidade, mais Deus sabe de tudo .. um dia nós nos encontraremos novamente!! Descanse em paz ídolo. Todo o meu sentimento e solidariedade ao @grupofundodequintal !!”, escreveu Moraes em rede social.

Grupo tem mais de 40 anos

A nova geração de sambistas e pagodeiros é diretamente influenciada pelo grupo Fundo de Quintal, que tem seu inicio no Cacique de Ramos. Beth Carvalho, hoje já falecida, conheceu seus integrantes em 1977, quando ainda eram amadores, e deu um empurrão na carreira do grupo.

Alcione foi outra artista que lembrou a trajetória e homenageou Ubirany.

“O Samba está de luto. Perdemos uma importante parte da nossa história e principalmente, da nossa elegância.

Ubirany, que Deus te receba em seus braços e te dê o merecido descanso. Todo o meu carinho à família, ao @grupofundodequintal e ao Cacique de Ramos. Siga em paz, meu amigo. (Alcione)”, postou a cantora no Instagram.

