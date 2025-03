Esporte Morre Wlamir Marques, lenda do basquete brasileiro, aos 87 anos

Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

Pelo Brasil, o ala foi bicampeão mundial em 1959 (Santiago) e 1963 (Rio de Janeiro)

Wlamir Marques, ídolo do basquete brasileiro, morreu em São Paulo aos 87 anos nesta terça-feira (18). A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Basquete (CBB) nas redes sociais.

“O Disco Voador decolou pela última vez, com destino à eternidade. É com imenso pesar e dor que a Confederação Brasileira de Basketball se despede de Wlamir Marques, 87 anos, um dos maiores ícones da história do basquete mundial, falecido nesta terça-feira, 18 de março de 2025, em São Paulo, após um período internado na UTI de um hospital particular na capital”, informou a CBB.

Pelo Brasil, o ala foi bicampeão mundial em 1959 (Santiago) e 1963 (Rio de Janeiro), os dois maiores títulos da história do basquete verde-amarelo.

Além disso, ainda levou a seleção a mais duas medalhas de prata em Mundiais: 1954 (Rio de Janeiro) e 1970 (Iugoslávia).

Wlamir também fez parte do ciclo histórico que teve duas medalhas de bronze em Olimpíadas (Roma 1960 e Tóquio 1964) e uma prata e dois bronzes em Jogos Pan-Americanos, fora o tetracampeonato do Sul-Americano de basquete (1958, 1960, 1961 e 1963).

“Wlamir deixa um legado eterno, sendo lembrado como um dos maiores atletas a representar o Brasil no esporte mundial”, destacou a instituição.

Segundo informações da confederação, o ex-atleta teve uma brilhante carreira que se estendeu pelas décadas de 1950, 1960 e 1970, sendo um dos grandes responsáveis pelo sucesso do basquete brasileiro em torneios internacionais.

Conhecido como “Diabo Loiro”, Wlamir foi bicampeão mundial com o Brasil, duas vezes vice-campeão mundial e ganhou duas medalhas olímpicas – uma de bronze nos Jogos de Roma (1960) e outra de bronze nos Jogos de Tóquio (1964).

“Além de ser membro do Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro e do Hall da Fama da FIBA, Wlamir recebeu o Troféu Heims de Melhor Atleta da América do Sul em 1961 e a Medalha do Mérito Esportivo, duas importantes honrarias que refletem sua enorme importância para o esporte nacional e internacional”, apontou a CBB.

A confederação de basquete homenageou o ídolo com o texto abaixo:

“Wlamir Marques, o Diabo Loiro ou o Disco Voador, será eternamente lembrado não apenas por suas vitórias e medalhas, mas também pela sua ética, garra e espírito de equipe. Sua dedicação ao esporte inspirou gerações de atletas e ficará gravada na memória de todos os que tiveram o privilégio de testemunhar sua carreira.

Neste momento de profunda tristeza, nossos sentimentos estão com seus familiares, amigos e com todos aqueles que, de alguma forma, foram tocados pela sua história.

Wlamir Marques deixa uma lacuna no esporte brasileiro, mas seu nome permanecerá imortal na história do basquete.

Descanse em paz, Wlamir. Seu legado viverá para sempre. Eterno Diabo Loiro!”.

Não à toa, o “Diabo Loiro” entrou em agosto de 2023 para Hall da Fama da Fiba (Federação Internacional de Basquetebol), em cerimônia realizada nas Filipinas.

Por clubes, o ala teve passagem histórica pelo Corinthians, defendendo o clube paulista por uma década (1962 a 1972) com enorme sucesso.

Pelo Timão, ele venceu três Sul-Americanos (1965, 1966 e 1969), três Brasileiros (1965, 1966 e 1969), cinco Paulistas (1964, 1965, 1966, 1968 e 1969) e sete Paulistanos (1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969 e 1970).

O craque também teve atuações históricas contra equipes internacionais, como no dia em 1965 em que fez 51 pontos na vitória por 118 a 109 do Corinthians sobre o Real Madrid, então campeão europeu, no Parque São Jorge – detalhe: jogando gripado e sem conseguir abrir um dos olhos.

Em novembro de 2023, Wlamir ganhou um busto na sede do Timão, tornando-se o primeiro atleta de basquete do clube a receber tal homenagem. Ademais, o principal ginásio poliesportivo do Parque São Jorge também foi batizado com seu nome.

Além do Corinthians, a lenda também fez história pelo XV de Piracicaba, sendo bicampeão do Paulista (1957 e 1960) e Penta do Paulista do Interior pelo time.

